Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kadın Personeline Bilinçlendirme Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kadın Personeline Bilinçlendirme Eğitimi Verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kadın Personeline Bilinçlendirme Eğitimi Verdi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çerkezköy ilçesinde bir firmada çalışan kadın personele bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Eğitimde KADES uygulaması ve narkotik konularında bilgi verildi.

22.08.2024 10:30
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir firmanın kadın personeline yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğiekiplerince düzenlenen etkinlikte, toplam 43 kadın personele "KADES Uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" verildi. Eğitim kapsamında, kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi ve uygulamanın kullanımı hakkında bilgi verildi.

Ayrıca, etkinlik sırasında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, aile içi şiddetle mücadele ve narkotik konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Etkinlik, kadın personelin güvenliği ve bilinçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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