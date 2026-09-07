Tekirdağ Malkara'da kadınlar imece usulüyle kışlık hazırlayıp yaz bereketini sofralara taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Malkara'da kadınlar imece usulüyle kışlık hazırlayıp yaz bereketini sofralara taşıdı

Tekirdağ Malkara\'da kadınlar imece usulüyle kışlık hazırlayıp yaz bereketini sofralara taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Malkara'da kadınlar, imece usulüyle bir araya gelerek yaz döneminde uygun fiyatla aldıkları sebzeleri kışlık ürünlere dönüştürüyor. Bu dayanışma hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de imece kültürünün yeni nesillere aktarılmasına yardımcı oluyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, imece usulü kış hazırlıklarıyla yaz aylarının bereketini kış sofralarına taşıyor. Sebze fiyatlarının daha uygun olduğu yaz dönemini değerlendiren kadınlar, bir yandan kışlık yiyeceklerini hazırlarken diğer yandan imece geleneğini yaşatıyor.

Malkara'da yaşadıkları köyde bir araya gelen kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan sebzeleri satın alarak kışlık ürünlere dönüştürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanlar tek tek işlenerek kavanozlara dolduruluyor.

Özellikle kıl biberli domates acılı sos hazırlayan kadınlar, domates ve biberleri özenle temizleyerek pişiriyor. Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişirildikten sonra kabukları ve çekirdekleri temizlenerek kavanozlanıyor. Hazırlanan ürünlerin kış aylarında sofralarda tüketilmesi hedefleniyor.

İmece geleneği yaşatılıyor

Kışlık hazırlıklar yalnızca yiyecek stoklamakla kalmıyor, kadınların bir araya gelerek dayanışma içerisinde çalışmasına da imkan sağlıyor. Bir kişinin tek başına uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle kısa sürede tamamlanıyor.

Kadınlar, hazırlıklar sırasında bir yandan sebzeleri işlerken bir yandan da sohbet ederek vakit geçiriyor. Böylece yıllardır özellikle kırsal kesimlerde sürdürülen imece kültürü yeni nesillere de aktarılıyor.

Yaz mevsiminde sebzelerin daha uygun fiyatlardan alınabilmesi ise aile bütçesine katkı sağlıyor. Kış aylarında aynı ürünlerin daha yüksek fiyatlara alınmasının önüne geçmek isteyen aileler, ihtiyaç duydukları miktardaki sebzeyi yaz aylarında satın alarak kendi kışlıklarını hazırlıyor.

Sebzeler uygun fiyattan alınıyor

Kışlık hazırlıklarda kullanılan sebzelerin kilogram fiyatları da dikkat çekiyor. Kadınların verdiği bilgilere göre bu dönemde kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.

Sebzeleri toplu olarak satın alan kadınlar, ürünleri ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürerek hem sofralarının ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçesini korumaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Malkara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ Malkara'da kadınlar imece usulüyle kışlık hazırlayıp yaz bereketini sofralara taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Bakan Şimşek ’kamuda tasarruf’ raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf Bakan Şimşek 'kamuda tasarruf' raporunu açıkladı: Tam 484 milyar lira tasarruf
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul’a gidip raporu alacağım KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:51
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi Gazi Gerçek Yaşar’a son veda
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar'a son veda
13:50
Dünyada dikkat çeken hareketlilik Merkez bankaları altınlarını taşıyor
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor
13:09
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı
8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 14:52:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Malkara'da kadınlar imece usulüyle kışlık hazırlayıp yaz bereketini sofralara taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement