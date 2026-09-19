Tekirdağ Süleymanpaşa\'da Gaziler Günü yürüyüşü dev Türk bayrağıyla yapıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Gazilerin öncülük ettiği yürüyüşte dev Türk bayrağı da taşındı.

Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Burada düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.