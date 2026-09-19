Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gaziler Günü yürüyüşü dev Türk bayrağıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gaziler Günü yürüyüşü dev Türk bayrağıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Süleymanpaşa\'da Gaziler Günü yürüyüşü dev Türk bayrağıyla yapıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Dev Türk bayrağıyla Hükümet Caddesi'nden Tekirdağ Valiliği önüne kadar süren yürüyüşün ardından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Gazilerin öncülük ettiği yürüyüşte dev Türk bayrağı da taşındı.

Hükümet Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Tekirdağ Valiliği önünde sona erdi. Burada düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüTekirdağ ValiliğiSüleymanpaşaTekirdağEtkinlikGüncelYerelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya’da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi’ni su bastı İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı
Vay be Icardi Durdu durdu turnayı gözünden vurdu Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Eskişehir’de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var Eskişehir'de yakalanan hükümlünün 9 yıldır arandığı ortaya çıktı: Hakkında 3 ayrı karar var
Konserinde tacize uğramıştı Demet Akalın sessizliğini bozdu Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor Fatih Özdemir Tokat’ta gençlerle projeler üretiyor 21 yaşında bacağını yitiren gazi yeniden yürüyor! Fatih Özdemir Tokat'ta gençlerle projeler üretiyor
11:30
Ara tatiller kaldırılıyor mu Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
Ara tatiller kaldırılıyor mu? Bakan Tekin, tartışmalara son noktayı koydu
11:17
Düğmeye basıldı TFF’den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
10:16
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı
09:48
İsrail’i tedirgin eden Türk En büyük hayali Netanyahu’yu tutuklatmak
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
09:35
Görüntü Türkiye’den İzleyenler ikiye bölündü
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
09:17
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim Hayat durma noktasına geldi
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 11:42:56. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ Süleymanpaşa'da Gaziler Günü yürüyüşü dev Türk bayrağıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement