Tekirdağ Süleymanpaşa'da Öğretmenler Günü için çelenk sunma töreni yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süleymanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı; ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam edildi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Kaymakam Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve öğretmenler katıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Çelenklerin sunulmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program kapsamında öğretmenler günü dolayısıyla şiirler okundu.
Törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğretmen katıldı.
Kaynak: İHA
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