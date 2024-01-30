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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kan Bağış Noktası'nı Ziyaret Ederek Vatandaşlara Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kan Bağış Noktası'nı Ziyaret Ederek Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Kan Bağış Noktası'nı ziyaret ederek vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulundu. Vali Soytürk, kan bağışlayan vatandaşlarla sohbet ederek duyarlılıkları için teşekkür etti. Ayrıca, kan stoklarının azalması ve kan bağışının artırılması amacıyla Türk Kızılayı tarafından ülke çapında bir kampanya başlatıldığını belirterek vatandaşları kan bağışına destek olmaya çağırdı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kan Bağış Noktası\'nı Ziyaret Ederek Vatandaşlara Çağrıda Bulundu
30.01.2024 - 16:05,
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Kan Bağış Noktası'nı ziyaret ederek vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulundu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığı tarafından kurulan Kan Bağış Noktası'nı ziyaret etti. Kan bağışlayan vatandaşlarla sohbet eden Vali Soytürk, duyarlılıkları sebebiyle teşekkür etti.

Kan Bağış Noktası'nda konuşan Vali Soytürk, "Azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve kan bağışını artırmak amacıyla ülke çapında Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda İl merkezinde ve ilçelerimizde kan bağış noktaları kuruldu. Vatandaşlarımız kan vererek kan ihtiyacının karşılanmasına destek olabilirler. Unutmayalım verdiğiniz bir ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarabilir" dedi.

Kan Bağış Noktası ziyaretinin ardından Vali Soytürk, Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kurumu gezen Vali Soytürk, kurumun çalışmaları hakkında Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen'den bilgi aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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