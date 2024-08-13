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Tekirdağ Valisi Soytürk: "Vatandaşlarımız kendilerini güvende hissediyor"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı ev sahipliğinde Temmuz ayı İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, il genelinde suç olaylarının düştüğünü ve meydana gelen suç olaylarının da aydınlatıldığını ifade etti. Vali Soytürk, "Toplantıda İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün kendi sorumluluk sahalarındaki etkinliklerini, icra edilen faaliyetleri ve sarf edilen gayretin sonuca ne kadar tesir ettiğini inceledik. Bununla birlikte toplumun huzur ve refahının arzu ettiğimiz seviyede sürdürülebilmesi maksadıyla bugün itibariyle neler yapabileceğimizi de istişare ettik. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; güvenlik güçlerimizin kendilerine tevdi edilen görevleri, teknolojik imkanlardan azami seviyede faydalanarak, insani değerleri en yukarıda tutmak suretiyle, etik ve ahlaki değerlerden taviz vermeksizin, suç ve suçlu ile akılcı bir biçimde mücadele ettiklerini gözlemledim. Ayrıca suçun işlenmeden önlenmesi maksadıyla yürütülen Önleyici Kolluk faaliyetlerini, bölgelerini en detaylı şekilde analiz ederek zaman mevhumu gözetmeksizin yürüttüklerini memnuniyetle müşahede ettim. 6 Bin yıllık köklü bir yerleşime sahip olan ilimizde en çok değer verdiğimiz ve üzerinde çokça mesai harcadığımız en önemli husus; Tekirdağlı hemşerilerimizin zamandan bağımsız olarak evlerinde, iş yerlerinde, sokaklarda, araçlı veya yaya olarak kullandıkları yol güzergahlarında kendilerini güvende hissetmesidir. Ortaya koyduğumuz bu misyonun neticesinde Tekirdağ'da huzur ve güvenin hakim olduğunu görmekteyiz" dedi.

Güvenlik güçlerine teşekkür etti

Güvenlik güçlerinin yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi aktaran Vali Soytürk, "Şehrimizin mutluluğu için duygusuyla, ruhuyla ve mutlak samimiyetle ellerinden gelen gayreti gösteren her bir vatandaşımıza, Tekirdağ'ı kendi memleketi gibi bilerek ve gözeterek görevlerini kusursuz bir biçimde yürüten güvenlik güçlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyor, sizleri Temmuz ayında icra ettiğimiz faaliyetlerle ilgili bilgilendirmek istiyorum; Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 445 şahıs ve (0-5 yıl süreyle aranan 334 şahıs, 5-10 yıl süreyle aranan 1 şahıs, 10 yıl ve üzere süreyle aranan 0 şahıs) adli para cezası ile ifade almaya yönelik aranan 353 şahıs olmak üzere toplamda 798 şahıs yakalanmıştır.

İlimiz genelinde yapılan sabit ve şok uygulamalarda 258.005 şahsın kontrolü yapılmış, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 428 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca ilçe ve şube ekiplerimizin yaptığı çalışmalar kapsamında da 514 şahıs yakalanmıştır" dedi.