Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor - Son Dakika
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Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor

04.06.2022 00:24
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor

Tekirdağ'da sahile kurulan platform üzerine canlı müzik yapan gençler, vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Tekirdağ'da sahile kurulan platform üzerine canlı müzik yapan gençler, vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde daha önce atıl olarak duran alanı yenileyerek şehre kazandıran Süleymanpaşa Belediyesi, aynı noktada inşa ettiği minik iskele ile gençlerin canlı müzik yapabileceği bir alan oluşturdu. Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuarı öğrencileri ile Güzel Sanatlar Lisesinde okuyan öğrenciler kurulan platformda şarkılar söyleyerek vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşen etkinliklerde eski şarkıların yanı sıra günümüzün popüler şarkılarını da seslendiren gençler yeteneklerini sergileme imkanı bulurken; vatandaşlar ise böyle bir organizasyonun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirttiler.

Sahilde gerçekleşen canlı müzik etkinliğine katılan Emre Demir, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Duyduk, elimize çekirdeğimizi alıp geldik. Şimdi arkadaşlarla beraber eğleneceğiz. Onları dinleyeceğiz. Süleymanpaşa Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin gelmesini her daim temenni ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor
Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağlılar sahilde canlı müziğin tadını çıkarıyor - Son Dakika

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