Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal Vatandaşlarla Bayramlaştı

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Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçe meydanında düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ilçe meydanında bayramlaşma programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen programda, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'nın da katılımıyla vatandaşlarla bayramlaştı. Kurabiye, çikolata ve kolonya ikramının da yapıldığı program ilçe halkına bayram coşkusunu yaşattı.

Tüm vatandaşlarla el sıkışarak Kurban Bayramı'nı kutlayan Mustafa Candal, "Rabb'im hep birlikte sağlıklı ve huzur dolu nice bayramlara kavuşmamızı nasip etsin. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Programa AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Halil, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıfat Aydın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN