Tekkeköy Belediyesi Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Desteği Sağlıyor

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Sosyal yardım çalışmalarına bir yenisini ekleyen Tekkeköy Belediyesi ilçedeki çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlamaya başladı.

Bu kapsamda ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli çölyak hastalarına yönelik glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan paketler çölyak hastası vatandaşlara ulaştırıldı. Tekkeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ile Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ın eşi Seda Candal ve Belediye Meclisi Üyesi Elif Al'ın katıldığı gıda dağıtımlarında vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Genetik yapısı bozulan besinlerin hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan çölyak hastalığı, gün geçtikçe artış gösteriyor. Tekkeköy Belediyesi olarak çölyak hastalığına olan toplumsal farkındalığı artırmak adına katkılar sunuyor, projeler üretiyoruz. Bu kapsamda çölyak hastası olan kıymetli ilçe sakinlerimize yönelik glutensiz gıda desteği sağlayarak onların yanlarında olduk. Bundan sonra da sosyal yardım çalışmalarımıza her alanda sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN