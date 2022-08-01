Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak - Son Dakika
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Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak

01.08.2022 13:39
Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak

Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak Tekkeköy Belediye Meclisi'nde atık toplayıcıların kayıt altına alınarak çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik ilk adım atıldı.

Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Meclisi'nde atık toplayıcıların kayıt altına alınarak çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik ilk adım atıldı.

Tekkeköy Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı ilk oturumu Meclis Başkanvekili Aydın Karmil yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 7 gündem maddesi daha kapsamlı görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

Toplantıda plastik, kağıt, metal gibi değerlendirilebilir atıkların toplanması konusunda herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanlar ile ilgili tedbir ve kararlara ilişkin bir madde de gündemdeydi. Atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve çalışmalarına ilişkin usullerin belirlenmesine yönelik ilk adım ilgili madde komisyonlara havale edilerek gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili meclise bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Bilir, "Atık toplayıcıları dediğimiz pikapla, 3 tekerlekli araçla kimi el arabasıyla kimi elinde poşetle toplayan vatandaşlarımız var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bunların artık kayıt altına alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve buna ilişkin meclis kararları alınmasına yönelik bir genelge yayınladı. 13 madde bir genelge. Özetle atık toplayacakların yaşlarının 18'den büyük olması, nasıl eldiven elbise giyeceklerinin belirlenmesi, çalışma saatlerinin ayarlanması mesela 9'dan sonra çalıştırılmaması, bunların kayıt altına alınıp emniyete jandarmaya bildirilmesi, bunların dışındaki kimselerin de sokaktan bu tip geri dönüşüm malzemesi toplamamasını içeriyor. Elimizde böyle bir genelge var ve bunun dışında bölgesel olarak biz neler yapacağız görüşüp belirleyerek karar alacağız. Bu ciddi bir olay. Kayıt altına alınacak vatandaşlarımız dışında toplayanlara da idari para cezaları gelecek bundan sonra" dedi.

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekkeköy'de atık toplayıcılar kayıt altına alınacak - Son Dakika

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