Tekkeköy Belediyesi, Çırakman Mahallesi Şehitliği'ni yeniledi - Son Dakika
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Tekkeköy Belediyesi, Çırakman Mahallesi Şehitliği'ni yeniledi

Tekkeköy Belediyesi, Çırakman Mahallesi Şehitliği\'ni yeniledi

Tekkeköy Belediyesi, Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında mezarlar etrafındaki toprak alan rulo çimlerle sağlamlaştırıldı, şehitlik girişine kemer kapı yerleştirildi ve oturma yerleri yapıldı. Şehitlik, Şehit İstihkam Yarbay Levent Önder, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Hayri Alkan ve Şehit Dz. P. Sz. Er Tayfun Özköse'nin mezarlarının yer aldığı yeni bir görünüme kavuştu.

20.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi tarafından bakım onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapılan Çırakman Mahallesi Şehitliği yeni görünümüne kavuştu.

Tekkeköy Belediyesi şehit ailelerinin talebi üzerine Çırakman Mahallesi Şehitliği'nde çalışma başlattı. 3 hafta süren çalışma kapsamında şehitlikte mezarlar etrafındaki toprak alan rulo çimler serilerek sağlamlaştırıldı. Şehit mezarlarının kenarındaki 100 metrekarelik alan bordürlerle çevrildi ve şehitlik alanı aile mezarlığından ayrıldı. Şehitlik girişine kemer kapı yerleştirildi. Ayrıca, şehitlerin mezarlarının kenarına, şehit annelerinin oturup dua edebileceği oturma yerleri yapıldı. Orada bulunan Kur'an-ı Kerim dolabı da yenilendi ve ailelerin talebi doğrultusunda boyama çalışması gerçekleştirildi.

Şehit İstihkam Yarbay Levent Önder, Şehit Jandarma Komando Onbaşı Hayri Alkan ve Şehit Dz. P. Sz. Er Tayfun Özköse'nin mezarlarının yer aldığı şehitlik yapılan çalışma ile daha yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Vatanımız uğruna canlarını feda ederek mertebelerin en yücesine ulaşan Tekkeköy'ümüzün evlatları aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve onlara minnet duygularımızı ifade edebilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ise sabırlar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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