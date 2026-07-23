Kaymakam Demirkol'dan Şeyh Süleyman Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika
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Kaymakam Demirkol'dan Şeyh Süleyman Türbesi'ne ziyaret

Kaymakam Demirkol\'dan Şeyh Süleyman Türbesi\'ne ziyaret
23.07.2026 09:13
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Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Sultan II. Abdülhamid döneminin kanaat önderlerinden ve seyyid olan Şeyh Süleyman Efendi'nin, ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'ndeki türbesini ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, torunları tarafından Şeyh Süleyman Efendi'nin hayatı ve bölgeye katkıları anlatıldı.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Sultan II. Abdülhamid döneminin kanaat önderlerinden Şeyh Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret etti.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, ilçe genelindeki hane ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra bölgenin manevi değerlerini de unutmuyor. Kaymakam Demirkol, bu kapsamda Sultan II. Abdülhamid han döneminde yaşayan ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) soyundan gelen (seyyid) Şeyh Süleyman Efendi'nin türbesini ziyaret etti. İlçe merkezine 17 kilometre mesafede yer alan Karatepe Mahallesi'ndeki türbe ziyaretine; Şeyh Süleyman Efendi'nin ikinci kuşak torunu ve aynı zamanda şehit babası olan Abdurrezak Binici, Mehmet Hanifi Yılmaz ile üçüncü kuşak torunları ve mahalle sakinleri eşlik etti.

Dualar edildi, hayatı anlatıldı

Ziyaret programında Tekman İlçe Müftüsü Ömer Aydın tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ziyaret sırasında Şeyh Süleyman Efendi'nin ikinci kuşak torunlarından Molla Abdulğafur Seydagil, Kaymakam Hüseyin Demirkol'a dönemin manevi mimarlarından olan Şeyh Süleyman Efendi'nin hayatı, yaşadığı döneme ait önemli kesitler ve bölgeye olan manevi katkıları hakkında bilgiler aktardı.

Karatepe Mahallesi sakinleri ve çevre yerleşim yerlerinden gelen vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen türbede gerçekleşen program, mahalle halkı ile yapılan sohbetin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kaymakam Demirkol'dan Şeyh Süleyman Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika

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