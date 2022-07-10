Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor - Son Dakika
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Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor

10.07.2022 10:58
Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor

- Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor Adana'nın Kozan ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Muhammed Tekerlek son semerleri hazırladıklarını söyledi.

- Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 20 metrekarelik dükkanda baba mesleğini sürdüren Muhammed Tekerlek son semerleri hazırladıklarını söyledi.

Kozan ilçe merkezinde 32 yıldır baba yadigarı semer ustalığını yapan Tekerlek meslekte yeni ustaların yetişmediğini belirterek semerciliğin teknolojiye yenilen bir meslek olduğunu kaydetti.

Nostaljik dükkanında Adana'nın kırsal mahallelerinde küçükbaş hayvancılık yapanların semer talebi olduğunu kaydeden Tekerlek "Mesleğin son ustalarıyız. Bizden sonrada bu işi yapan olmaz. Kamışlar keçeler ile semerleri hazırlıyoruz. Aladağ, Feke, Saimbeyli köylerinden talep var. Eşek at kalmadı. Önceden siparişlere yetişemiyorduk. Şimdi hiç sipariş yok. Artık herkes traktör kullanıyor. Siparişler hep köylerden oluyor. Hayvancılık yapanlar kullanıyor şimdilik. 1,5 ayda bir semer dikiyoruz. Teknolojiye yenik düştük bunu da kabullendik" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Teknoloji'ye yenilen semerciler son semerleri dikiyor - Son Dakika

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