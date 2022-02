Teksan'dan Başkan Küpeli'ye ziyaret - Son Dakika

TEKSAN Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette TEKSAN Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, yeniden başkanlığa seçilen Nadir Küpeli'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Karamanlı, her gün daha çok gelişen Eskişehir sanayisinin bölgeye büyük bir canlılık getirdiğini ifade etti. Eskişehir OSB'nin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini söyleyen Başkan Karamanlı, kendilerine sağlamış oldukları destekten dolayı Başkan Küpeli'ye teşekkür etti. Karamanlı'ya ziyaretinde Başkan Yardımcısı Fatih Özdilek ve Üye Nuri Kale eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB'nin gelişimi yanı sıra sanayi sitelerinin gelişimini de çok önemsediklerini söyledi. Eskişehir OSB ile TEKSAN Sanayisi Sitesi arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Küpeli, yapılan tüm çalışmaların her iki taraftaki firmaların yararına olduğunu dile getirdi. Bünyelerinde barındıkları itfaiye ve acil sağlık hizmetleri istasyonları ile sanayi sitelerine de hizmet verdiklerini söyleyen Küpeli, EOSB olarak her zaman sanayi sitelerinin yanlarında olduklarını ifade etti. Başkan Küpeli, OSB'ye kazandırılan her yeni yatırımla birlikte, sanayi sitesindeki esnafında işlerinin arttığını, yeni ihtiyaçların yeni yatırımları tetiklediğini ve bu şekilde büyümenin de giderek hızlandığını da vurguladı.

Ziyaretin sonunda TEKSAN Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, Başkan Nadir Küpeli'ye Atatürk tablosu hediye etti. - ESKİŞEHİR