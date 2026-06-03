Tekstil İşçilerinin Grevi 34. Güne Girdi

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, tekstil işçilerinin başlattığı ve 34'üncü gününe giren greve ilişkin açıklamalarda bulundu. İşverenin uzlaşma yerine dayatmayı tercih ettiğini savunan Arslantaş, "Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların bedeli yalnızca işçilere yüklenemez. Toplu iş sözleşmesi hakkı pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası üyeleri, eylemler kapsamında Tokat'ta bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. "Emeğe saygı" ve "sendikal hakların tanınması" taleplerinin öne çıktığı basın açıklamasını Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş okudu.

İşçilerin 34 gündür grevde olduğunu ve anayasal haklarının görmezden gelindiğini ifade eden Arslantaş, işverenin tutumunu eleştirdi. Çalışanların iradesinin dikkate alınmadığını belirten Arslantaş, şunları söyledi:

"Mağazalarda satılan o ürünler, bu emekçilerin alın teriyle üretiliyor. Yıllardır bu markanın büyümesinde en büyük pay sahibi işçilerdir. Ancak bugün gelinen noktada işçilerin emeği yok sayılıyor, hakları teslim edilmiyor. İşveren uzlaşma masası kurmak yerine dayatma yöntemini tercih ediyor. Biz bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz."

"BU SADECE BİR ÜCRET MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Grevin sadece maaş artışı talebiyle sınırlı kalmadığının altını çizen Arslantaş, mücadelenin kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Bu grev sadece bir ücret artışı talebi değildir; bu mücadele emeğin onuru, sendikal haklar ve adalet arayışıdır. Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların faturası sadece işçiye kesilemez. Örgütlü mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

"ULUSLARARASI MARKALARA VE TÜKETİCİYE ÇAĞRI"

Açıklamada, üretimi yapılan uluslararası markalara da seslenilerek yaşanan hak ihlallerine karşı sessiz kalınmaması ve işçi taleplerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı. Tüketicilerden ise alışveriş tercihlerinde bulunurken "emeğe saygı gösteren üretim anlayışını" göz önünde bulundurmaları istendi.

Tokat'taki eylemde sık sık birlik ve beraberlik sloganları atan sendika üyeleri, haklarını alana kadar mücadeleden kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı.