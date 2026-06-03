Tekstil İşçilerinin Grevi 34. Güne Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekstil İşçilerinin Grevi 34. Güne Girdi

03.06.2026 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Arslantaş, tekstil işçilerinin grevinin emeğin onuru ve adalet arayışı olduğunu belirtti.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Öz İplik İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, tekstil işçilerinin başlattığı ve 34'üncü gününe giren greve ilişkin açıklamalarda bulundu. İşverenin uzlaşma yerine dayatmayı tercih ettiğini savunan Arslantaş, "Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların bedeli yalnızca işçilere yüklenemez. Toplu iş sözleşmesi hakkı pazarlık konusu yapılamaz" dedi.

Öz İplik İş Sendikası üyeleri, eylemler kapsamında Tokat'ta bir alışveriş merkezi önünde bir araya geldi. "Emeğe saygı" ve "sendikal hakların tanınması" taleplerinin öne çıktığı basın açıklamasını Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş okudu.

İşçilerin 34 gündür grevde olduğunu ve anayasal haklarının görmezden gelindiğini ifade eden Arslantaş, işverenin tutumunu eleştirdi. Çalışanların iradesinin dikkate alınmadığını belirten Arslantaş, şunları söyledi:

"Mağazalarda satılan o ürünler, bu emekçilerin alın teriyle üretiliyor. Yıllardır bu markanın büyümesinde en büyük pay sahibi işçilerdir. Ancak bugün gelinen noktada işçilerin emeği yok sayılıyor, hakları teslim edilmiyor. İşveren uzlaşma masası kurmak yerine dayatma yöntemini tercih ediyor. Biz bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz."

"BU SADECE BİR ÜCRET MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Grevin sadece maaş artışı talebiyle sınırlı kalmadığının altını çizen Arslantaş, mücadelenin kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Bu grev sadece bir ücret artışı talebi değildir; bu mücadele emeğin onuru, sendikal haklar ve adalet arayışıdır. Tekstil sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların faturası sadece işçiye kesilemez. Örgütlü mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

"ULUSLARARASI MARKALARA VE TÜKETİCİYE ÇAĞRI"

Açıklamada, üretimi yapılan uluslararası markalara da seslenilerek yaşanan hak ihlallerine karşı sessiz kalınmaması ve işçi taleplerinin dikkate alınması çağrısı yapıldı. Tüketicilerden ise alışveriş tercihlerinde bulunurken "emeğe saygı gösteren üretim anlayışını" göz önünde bulundurmaları istendi.

Tokat'taki eylemde sık sık birlik ve beraberlik sloganları atan sendika üyeleri, haklarını alana kadar mücadeleden kesinlikle geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekstil İşçilerinin Grevi 34. Güne Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

23:13
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
22:37
Bizim Çocuklar’ı Dünya Kupası’na uğurlayan konvoy dünya basınında
Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası'na uğurlayan konvoy dünya basınında
22:10
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 00:36:05. #7.13#
SON DAKİKA: Tekstil İşçilerinin Grevi 34. Güne Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.