Tel kafese sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Tel kafese kafası sıkışan yavru köpek kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kapının tellerine kafası sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezine Köyceğiz Toparlar Mahallesinde yavru köpeğin kafasının tellere sıkıştığı ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tel kafes arasında kafası sıkışan yavru köpeği telleri makas ile keserek sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpek sahibine teslim edildi.
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