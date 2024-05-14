Tel kafese sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Tel kafese sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Tel kafese sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kapının tellerine sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri, yavru köpeği telleri keserek sıkıştığı yerden kurtardı.

14.05.2024 22:48  Güncelleme: 22:49
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Tel kafese kafası sıkışan yavru köpek kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kapının tellerine kafası sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine Köyceğiz Toparlar Mahallesinde yavru köpeğin kafasının tellere sıkıştığı ihbarı yapıldı. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tel kafes arasında kafası sıkışan yavru köpeği telleri makas ile keserek sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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