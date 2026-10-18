TEMAD Eskişehir Şubesi’nden 17 Ekim Astsubaylar Günü ve 42. kuruluş yıl dönümü mesajı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Eskişehir Şube Başkanı Emekli Hava Astsubay Cihan Çaylak, 17 Ekim Astsubaylar Günü ve derneklerinin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye genelindeki 100 şubesi ve kurumsal birikimiyle emekli astsubayların çatı kuruluşu haline gelen TEMAD'ın 42. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirten Çaylak, görevleri başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden meslektaşlarını rahmetle andı, gazilere şükranlarını iletti. Ulusal bütünlük ve egemenliğe, cumhuriyetin kazanımlarına ve Atatürk ilke ve devrimlerine yönelik her türlü saldırı karşısında kamuoyunu bilgilendirmenin öncelikleri olduğunu aktaran Çaylak, mesleki sorunların çözümüne katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Güçlü ve etkin bir sivil toplum örgütü inşa etmeyi hedefliyoruz"

Gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TEMAD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Çaylak, meslektaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam, konaklama, barınma, bakım, güvenlik ve sosyal destek hizmetleri gibi alanlarda imkanlar oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Çaylak, "Mağdur meslektaşlarımızın yanında olmak ve ihtiyaç duyduklarında destek sağlayabilen bir TEMAD olma yolunda ilerlemek istiyoruz. Türkiye'de örnek gösterilen demokratik, katılımcı, şeffaf, etkin ve güçlü bir sivil toplum örgütü inşa etmek için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.