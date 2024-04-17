Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, temizlik konusunda hassas olduklarını belirtti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, toplumun yaşam kalitesine doğrudan etki eden ve çevreyi korumak için hayati öneme sahip temizlik konusunda çok hassas olduklarını söyledi.

Göreve başladığı andan itibaren en hassas davrandığı konuların başında gelen temizlik konusuyla ilgili ilçe genelinde 7 gün 24 saat kesintisiz mesai yapıldığını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, pırıl pırıl bir Şehitkamil hedefiyle çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Kamuoyuna açık tüm alanları, her zaman temiz, düzenli ve sağlıklı tutma amacını taşıdıklarını dile getiren Başkan Avukat Yılmaz; çöp toplama, cadde ve kaldırım temizliği, park ve yeşil alan temizliği gibi faaliyetleri, ilçenin her noktasında eşit hizmet ilkesine uygun rutin olarak gerçekleştirdiklerini aktardı.

Temizlik hizmetlerinin toplumun yaşam kalitesini artırmak ve çevreyi korumak için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, bu hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesinin, çevre sağlığı ve genel toplumsal refah açısından önemine vurgu yaptı.

"Yoğun bir çaba içerisinde mesaimize devam ediyoruz"

Temizlik faaliyetlerinin hem bireysel sağlık hem de toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğuna değinen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Genel olarak, temizlik sadece bireysel sağlık için değil, aynı zamanda çevre sağlığı, toplumsal refah ve ekonomik kalkınma için de hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle temizlik ve hijyen konularına gereken önemin verilmesini, ekip arkadaşlarımızla çok önemsiyoruz. Pırıl pırıl bir Şehitkamil için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba içerisinde mesaimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP