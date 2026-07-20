Temizlik Personeli Kalp Krizi Geçirdi

İzmir'de bir hastanede görev yapan temizlik personeli, çalıştığı serviste aniden fenalaşarak kalbinin durması üzerine yere yığıldı. Temizlik personeli, aynı serviste birlikte çalıştığı doktor ve hemşirelerin hızlı müdahalesiyle hayata tutundu.

Buca ilçesinde bulunan Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 43 yaşındaki Mehmet Bedel, 12 Temmuz Pazar günü mesai saatindeyken şiddetli mide ağrısı şikayetiyle çalıştığı servisteki doktorlara başvurdu. Doktorların yönlendirmesiyle kardiyoloji bölümüne sevk edilen Mehmet Bedel, burada yapılan Elektrokardiyografi (EKG) incelemesi esnasında aniden fenalaştı. Bilinci kapanan ve kalbi duran talihsiz adama 15 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Ardından elektroşok uygulanan Bedel'in kalbi tekrar çalıştırıldı.

Durumu kritik olan Bedel, vakit kaybedilmeden anjiyo ünitesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde, Bedel'in kalbinin ön duvarını besleyen ana damarın tamamen tıkandığı tespit edildi. Operasyon esnasında kalbi bir kez daha duran Bedel, doktorların zamanında yaptığı ikinci kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yeniden çalıştırılan kalbin ardından, tıkanan ana damar başarılı bir stent operasyonuyla açıldı. Bir süre yoğun bakımda entübe şekilde tedavi gören Bedel, sağlığına kavuştu.

"Burada çalışıyor olmam benim için büyük şanstı"

Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Bedel, "Çalıştığım sırada, midemde çok şiddetli bir ağrı hissettim. Durumu Acil Uzmanımız Ferdi Bey ile Hamza Hoca'ya bildirdim. Bir süre uzanmamı ve EKG çekilmesini istediler. EKG sonuçlarıma göre kalp değerlerimin iyi olmadığını belirterek bir alt kata, kardiyoloji uzmanına muayene olmaya gitmem gerektiğini söylediler. Ben de hemşire arkadaşımla birlikte aşağı indim. Kardiyoloji odasına girdiğim sırada yığılmışım, kalbim durmuş. Orada doktorlarımız, hemşirelerimiz ilk müdahaleyi yapmışlar. Beni hayata döndürdükten sonra hemen anjiyo odasına almışlar. Yapılan incelemede ana damarımın tıkalı olduğu görülmüş ve o damarı açmışlar. Biraz zorlu bir süreç olmuş ama başarmışlar. Anjiyodan sonra da beni yoğun bakıma yatırmışlar. Yaklaşık 2-3 gün yoğun bakımda kaldım. Değerlerimin yavaş yavaş düzeldiğini görünce entübeyi çıkarıp beni servise aldılar. Burada çalışıyor ve tam da bu anlarda burada bulunuyor olmam benim için büyük bir şanstı" diye konuştu.

Doktorların kendisini yalnız bırakmadığını söyleyen Bedel, "Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki bu hastanedeymişim ki yeniden hayata döndüm. Yaşananları gören herkes bunun büyük bir şans olduğunu söylüyor. Kardiyoloji hocamızın tam önündeyken bayılmışım ve kalbim durmuş. Hayata döndürülmem yaklaşık 10-12 dakika sürmüş. Çok şükür, sağlığıma yeniden kavuştum" dedi.

Hastanın tedavi sürecinden bahseden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ömer Özkan Duman ise, "Akşamüzeri, hastanemizde temizlik personeli olarak görev yapan arkadaşımız, göğsündeki sıkıntı hissiyle acildeki doktor arkadaşlarımız tarafından bana yönlendirildi. EKG'siyle birlikte bana danışıldığı sırada, bir anda yanımda yere yığıldı ve kalbi durdu. Hemen müdahaleye başladık. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca kalp masajı yaptık. Bu süreçte defalarca ölümcül ritim bozuklukları (aritmi) geliştiği için hastamıza 7-8 kez elektroşok uyguladık. Nabzını tekrar alır almaz hemen anjiyo salonuna alıp işlemimize başladık. Anjiyoda, kalbi besleyen en önemli ve en büyük damarın tamamen tıkalı olduğunu gördük. Stentle damarı açtık. Bu esnada hastamızın bilinci kapalıydı ve solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Gece saatlerinde cihazdan ayırdık, yavaş yavaş bilinci yerine geldi ve toparlamaya başladı. Bu bizim her gün yaptığımız bir uygulama ama olayın mesai arkadaşımızın başına gelmesi bizi çok üzdü" ifadelerine yer verdi.

"Göğüs ağrısını önemsemeliler"

Hastaların göğüs ağrısını önemsemelerinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Duman, "Mehmet Bey de durumunu önemseyip geldi. Eğer bunu göz ardı etseydi ya da mesaisi bittikten sonra "geçer" deyip evine gitseydi, şu an aramızda olmayacaktı. Şu an durumu gayet iyi, kendisini topladı. Hatta bir aksilik olmazsa bugün hastamızı taburcu edeceğiz" diye vurguladı. - İZMİR