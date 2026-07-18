Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor

Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor
18.07.2026 10:06  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Mahmut Yıldız, mesaisinin yanı sıra kentin duvarlarına yaptığı rengarenk resimlerle dikkat çekiyor. Vatandaşların beğenisini toplayan çalışmaları, şehir estetiğine katkı sağlıyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mahmut Yıldız, mesaisinde cadde ve sokakların temizliğini yaparken, yeteneğini de kentin duvarlarına yansıtarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık iki yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Yıldız, her gün çöp konteynerlerini boşaltıp cadde ve sokakların temizliğini gerçekleştiriyor. Günlük görevini aksatmadan sürdüren Yıldız, ihtiyaç duyulan noktalarda ise fırçasını eline alarak duvarları rengarenk resimlerle buluşturuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olan Yıldız, belediyenin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayvan barınağı, kreşler ile çeşitli cadde ve sokaklarda yaptığı duvar resimleriyle kente estetik bir görünüm kazandırıyor.

Mesleğini özveriyle sürdüren Yıldız, temizlik görevlisi kimliğinin yanı sıra sanatçı yönüyle de ön plana çıkarken, yaptığı çalışmalar vatandaşların da beğenisini topluyor. Kentin farklı noktalarındaki duvarları sanat eserine dönüştüren Yıldız'ın çalışmaları, şehir estetiğine katkı sağlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Mahmut Yıldız, Kültür Sanat, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Bir devir sona erdi Düğün takılarıyla ilgili radikal karar Bir devir sona erdi! Düğün takılarıyla ilgili radikal karar
Yargı ’dur’ dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak Yargı 'dur' dedi: Özel okullar ücretli öğrenci taşımacılığı yapamayacak
Görüntüler korkunç Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Sokak kavgasında kılıçlar konuştu, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı Eski Adana Demirspor Başkanı Ali Sancak gözaltında: Babası da aynı suçtan tutuklanmıştı
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 10:58:11. #7.13#
SON DAKİKA: Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.