Süpürgesiyle temizlik, fırçasıyla sanat yapıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Mahmut Yıldız, mesaisinde cadde ve sokakların temizliğini yaparken, yeteneğini de kentin duvarlarına yansıtarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık iki yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Mahmut Yıldız, her gün çöp konteynerlerini boşaltıp cadde ve sokakların temizliğini gerçekleştiriyor. Günlük görevini aksatmadan sürdüren Yıldız, ihtiyaç duyulan noktalarda ise fırçasını eline alarak duvarları rengarenk resimlerle buluşturuyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü mezunu olan Yıldız, belediyenin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında hayvan barınağı, kreşler ile çeşitli cadde ve sokaklarda yaptığı duvar resimleriyle kente estetik bir görünüm kazandırıyor.

Mesleğini özveriyle sürdüren Yıldız, temizlik görevlisi kimliğinin yanı sıra sanatçı yönüyle de ön plana çıkarken, yaptığı çalışmalar vatandaşların da beğenisini topluyor. Kentin farklı noktalarındaki duvarları sanat eserine dönüştüren Yıldız'ın çalışmaları, şehir estetiğine katkı sağlıyor. - ADIYAMAN