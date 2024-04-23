Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan\'da çocukları makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemiyi yenen Nilda ile Yunus Emre ve Atayurt İlkokulu öğrencisi Bade Tandoğan'ı makamında ağırladı. Başkan Ataç, çocuklara projeleri hakkında bilgi verdi ve sorularını yanıtladı.

23.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemiyi yenen Nilda ile Yunus Emre ve Atayurt İlkokulu öğrencisi Bade Tandoğan'a emanet etti.

Başkan Ataç'ın makamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir buluşma gerçekleşti. Ataç, 23 Nisan dolayısıyla makamını lösemiyi yenen Nilda ile Yunus Emre ve Atayurt İlkokul Öğrencisi Bade Tandoğan'a emanet etti.

İlk olarak makama oturan Atayurt İlkokulu öğrencisi Bade Tandoğan, "Ben 3. sınıf öğrencisiyim. Ata'mızın bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Sayın Belediye Başkanı'm Ahmet Ataç'a beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Büyük bir hayalimi gerçekleştirdiniz. Ben ileride sizin gibi Cumhuriyetçi ve çocukları seven bir başkan olmak istiyorum" dedi.

Başkan Ataç ise "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Ben çocukları çok seviyorum. Çocuklarımız için birçok proje yapıyoruz. Yeter ki sizler Atatürk'ün bize gösterdiği bu yolda yürümeniz. Atatürk'e layık çocuklar olmanız. Dünyada tek bir çocuk bayramı var. Onu da Mustafa Kemal Atatürk hediye etti" diye konuştu.

Tandoğan'ın ziyaretinin ardından lösemiyi yenen Nilda ve Yunus Emre Başkan Ataç ile görüştü. Başkan Ataç, iki öğrenciye de makamını emanet ederek sohbet etti. Nilda ve Yunus Emre, belediye başkanı olsalardı her sokak başına çocuklar için parklar, sokaktaki canlar için de kulübeler yapacaklarını söyledi.

Ataç, Bilnet Okulu 4. sınıftan 18 öğrenciyi de konuk ederek sorularını yanıtladı. Öğrenciler Başkan Ataç'a "Çocukken hangi kitapları okudunuz?", "Neden belediye başkanı olmak istediniz?", "Bize tavsiye edebileceğiniz kitap, film var mı?" gibi sorular yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı - Son Dakika

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