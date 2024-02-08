Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, asker eğlencesine katıldı

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatani görevlerine uğurlanacak 19 genç için Muttalip Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençlerin heyecanlarına ortak olmayı sürdürüyor. Son olarak Başkan Ataç, Muttalip Mahallesi'nde vatani görevlerine uğurlanan 19 gencin asker eğlencesine katıldı. Askerlik görevini yerine getirecek olan gençlere hayırlı teskereler dileklerini ileten Başkan Ataç, "Herkes yaptığı askerlikle övünür. Tüm hayatımız boyunca da unutmayız. Kazasız, belasız şekilde gidin, inşallah sağ salim gelin. Allah tüm Türk askerini korusun. Diliyorum, geldiğinizde düğününüzü de yapacağız. Nikahlarınızı da ben kıyacağım, söz veriyorum. Dualarımız sizinle arkadaşlar. Güle güle gidin, güle güle gelin" dedi. - ESKİŞEHİR