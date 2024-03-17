Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çamlıca Kapalı Pazar Yeri\'nde Esnafla Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, esnafla buluştu.

Başkan Ataç ve EBB Başkan Adayı Ünlüce, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç ve Ünlüce, Çamlıca Mahallesi'ndeki Kapalı Pazar Yeri'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşın gündeminde ekonomik kriz olduğunu belirten Başkan Ataç, şunları söyledi:

"BELDE EVİ'MİZİ BURAYA TAŞIYACAĞIZ"

"Diliyorum kısa sürede birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Kapalı Pazar Yeri'mizin üzerinde de sosyal tesisler yer alacak. Yapılan yerde davet salonu olacak, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik etüt merkezimiz olacak. Belde Evi'mizi buraya taşıyacağız ve Belde Evi'mizin olduğu binaya erken çocukluk eğitimi merkezi açarak çocuklarımızın gelişimine katkı sunacağız. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve yatırımlarımız devam edecek."

Ayşe Ünlüce de Kurtuluş Pazar Yeri'nin projesinin hazır olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllarca pazarcı esnafı ve halkımızı bir araya getiren, temiz ve güvenli bir kapalı pazar alanı olarak hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkılan ancak sonrasında mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne geçen Kurtuluş Pazar Marketi'mizi, söz konusu mülkiyet sıkıntısını aşarak, yepyeni bir proje ile tekrar inşa edeceğiz. Modern ve çevre dostu tasarımı ile dikkat çeken bu proje, herkesin rahatça alışveriş yapabileceği, aynı zamanda yerel ekonomiye destek olacak bir merkez olmayı hedefliyor."

YAŞAMKENT SEMT PAZARI MAHALLE SAKİNLERİYLE BULUŞTU

Tepebaşı Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonucunda Yaşamkent Mahallesi 1576. Sokak'a pazar günleri vatandaşlara hizmet verecek semt pazarı da ilk kez mahalle sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, Yaşamkent Mahalle Muhtarı Barış Sarıoğlu ile pazarın ilk gününde esnafa hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlı bir gün temennisinde bulundu. Ataç, pazar alışverişindeki vatandaşlarla da sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Pazar ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları kaydetti:

"Bizim merkeze en uzak mahallemizden biri olan Yaşamkent'e Semt Pazarı'nı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü vatandaşımız gerçekten toplu ulaşımla pazar alışverişi yapmakta çok zorlanıyorlardı. Mahalleyi her ziyarete gittiğimde bir semt pazarı kurulsun dileğim hep içimden geçerdi. Bu nihayet neticelendi. Ben oda başkanlarına anlayışları için teşekkür ederim. Semt pazarımız vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."

Yaşamkent Mahalle sakinleri de kurulan semt pazarından dolayı mutlu olduklarını belirterek Ataç'a ve pazar esnafına teşekkürlerini iletti. Ataç'a pazar ziyaretinde Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balık ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek de eşlik etti.