Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Dernekleri Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Pir Ahmet Efendi Derneği ve Seyyid Kemal Sultan Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "'Biz büyük bir aileyiz' sözü, slogan değil bir Tepebaşı gerçeğidir. Bu aile samimiyeti, bu birliktelik artarak devam edecek" dedi.
Başkan Ataç, kentte faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor. Ataç son olarak CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile birlikte Pir Ahmet Efendi Derneği ve Seyyid Kemal Sultan Derneği'ni ziyaret etti. Her iki buluşmada da dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Ataç, şunları söyledi:
"Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Çamlıca'da mahalle sakinlerimiz ile buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eskişehir'i daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız."
Milletvekili Arslan da "Çamlıca Mahallemizde iki derneğimizin çok değerli başkan ve üyeleriyle bir araya geldik. Canlarımızın gösterdikleri yakın ilgiye yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Pir Ahmet Efendi Derneği Başkanı Hüseyin Kartal ve Seyyid Kemal Sultan Derneği Başkanı İrfan Gingin ile vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, 31 Mart seçimlerinde Başkan Ataç'a başarılar diledi.
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