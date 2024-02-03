Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Döğerliler Derneği\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Döğerliler Derneği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Eskişehir'de kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz güçlenerek devam edecek. Kentimizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temasları sürüyor. Başkan Ataç, bu kapsamda son olarak Eskişehir Döğerliler Derneği'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Afyonkarahisar'a bağlı Döğerli vatandaşlarımız ile buluştuk. Tepebaşı ve Döğer, yıllara dayanan samimi ilişkilerimiz neticesinde 2020'de kardeş kent olmuştu. Bu kardeşlik güçlenerek büyüyor. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Eskişehir'de kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Kentimizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.
Eskişehir Döğerliler Derneği Başkanı Erdoğan Yağdıran ve dernek üyeleri de Başkan Ataç'a, ziyaretinden ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.
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