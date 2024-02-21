Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Günyüzü ilçesini ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Günyüzü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Ataç ve Ünlüce son olarak Günyüzü ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ataç ve Ünlüce Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya ile birlikte ilk olarak CHP Günyüzü İlçe Başkanlığını ziyaret edere,k burada partililer ile görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca ilçede esnafı ziyaret ederek bol kazançlar diledi.
"BURADA GÜZEL ŞEYLER OLACAK"
Günyüzü'nde vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, "Ne zaman gelsek bizi baş tacı yapıyorsunuz. Ben İsa Akkaya başkanımız ilçe başkanı seçilince gözündeki ışıktan burada belediye başkanı olacağını tahmin ettim. Elimden gelen her türlü desteği de verdim. Bir iş insanı olması da çok önemli. Belediye başkanlığında güven tertip etmesi ve belediyeyi kurumsal bir anlayışla yönetmesi çok önemli. Biz Belediye Başkanı olarak doğmuyoruz. Yıllar içinde deneyim kazanıyoruz. Ben 20 yıldır Tepebaşı'nı keyifle yönetiyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık, çok güzel işler yaptık. Ayşe Başkanımız da aynı. 8 yıldır Yılmaz Hoca ile yürüyor, bizimle beraber bugünlere kadar geldi. Belediyecilik ibadet gibidir. Yaptığınız işler yüz güldürürse o zaman sizlerin de yüzü güler. Ben İsa Başkanın burada aynı şeyi yapacağından eminim. Ayşe Başkanım da Eskişehir'in yüzünü güldürecek. İsa Başkana yol verin, yol alsın. Buralarda da güzel şeyler olacak. Yolumuz açık olsun" diye konuştu.
"GÜNYÜZÜ'NE GÜVENİYORUZ"
Günyüzü'nde İsa Akkaya ile uyum içinde çalışarak çok güzel hizmetlere imza atacaklarını ifade eden Ayşe Ünlüce, "Günyüzü'nü bu sene gerçekten kazanmak istiyoruz. Değerli adayımız İsa Akkaya'nın güzel ilçemiz ile ilgili güzel projeleri var. Bizler de Günyüzü için alt yapı, üst yapı ve kırsal kalkınma anlamında önemli hizmetler yaptık. Bundan sonra bu hizmetlerimizi arttırarak sürdürmek istiyoruz. İnanıyorum ki 31 Mart'tan sonra uyum içinde çalışarak Günyüzü'nü ayağa kaldıracağız. Kırsalda hayatı yeniden canlandırmak için her ilçemize özgü değerleri parlatmamız, merkeze göçen nüfusu tekrar ilçelerimize döndürmemiz gerekiyor. Kadınları üretime kooperatifler aracılığıyla dahil etmemiz lazım. Hepsi hünerli, hepsi başarılı, tuttuğunu koparan kadınlar ürettikleri ile hem aile ekonomilerine hem de ilçemize katkı sağlayacak. İsa Başkanımıza ve Günyüzü'ne güveniyoruz" dedi.
İSTEKLERİ DİNLEDİLER
Gümüşkonak'ta Başkan Ataç ve Ünlüce, Günyüzü Belediyesi Başkan Adayı İsa Akkaya ile mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla bol bol sohbet eden Başkan Ataç ve Ünlüce, istek ve talepleri dinledi.
TAZİYEDE BULUNDULAR
Başkan Ataç ve Ünlüce son olarak Kayakent Mahallesinde vefat eden Cevdet Ünlü ve Eşe Kınacıoğlu'nun ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
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