Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekleri ile Buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekleri ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekleri ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkanı Ayhan Taşçı ve yönetim kuruluyla bir araya gelerek, şehirdeki birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

01.02.2025 17:15  Güncelleme: 17:17
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarına devam ediyor. Başkan Ataç, bünyesinde 30 derneği barındıran Eskişehir Dost Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Ayhan Taşçı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Federasyon tarafından cumartesi günleri düzenlenen kahvaltı programına konuk olan Başkan Ataç, "Bu şehirde her zaman beraber oluyoruz. Sevdiğimiz dostlarla bir araya gelmek çok güzel. Her bir sakini ile Eskişehir'imiz bir kültür mozaiği. Ülkemize örnek olan bir birlikteliğimiz var, tüm renkleri ile bu şehrin mayasında kardeşlik var, dayanışma var" dedi.

"Bu tür buluşmalar gönüllerimizi bir araya getiriyor"

Federasyon Başkan Vekili Ayhan Taşçı ise, "Eskişehir Dost Dernekler Federasyonu olarak, şehrimizin birlik ve beraberlik içinde büyümesi, dostluklarımızın güçlenmesi ve ortak değerlerimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tür buluşmalar gönüllerimizi bir araya getiriyor. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç'ın da bu dayanışmaya verdiği destek bizler için çok kıymetlidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Dost Dernekleri ile Buluştu - Son Dakika

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