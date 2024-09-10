Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu efsane futbolcular ile bir araya geldi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu efsane futbolcular ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu efsane futbolcular Hüdai Doğu, Vahap Özbayar, İlhan Çolak, Feza Baycan ve Serdal Eroy ile makamında bir araya geldi. Buluşmada Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı da olan Ataç, konukları ile dernek faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Eskişehir'in en önemli değerlerden Eskişehirspor'un efsanelerine sahip çıkmaya devam edeceklerine vurgu yapan Başkan Ataç, dernek çatısı altında çalışmalarını sürdüreceklerinin mesajını verdi. Eskişehirspor efsaneleri de Başkan Ataç'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyaret günün anısına çektirilen fotoğraf ile sonlandı. - ESKİŞEHİR