Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, esnafıyla buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Ataç, "Mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız" dedi.

Başkan Ataç, Çamlıca Mahallesi'nde esnafla buluştu; vatandaşlar ile sohbet ederek, taleplerini dinledi. Başkan Ataç, "Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çamlıca Mahallesi'nde hizmet veren esnaflarımız da bizleri ilgiyle karşılıyor. Gerçekten mali açıdan zor günlerden geçiyoruz, işleri iyi giden bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnafımızın her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Misafirperverlikleri ve sıcak karşılamalarından ötürü tüm esnaflarımıza ve Çamlıca Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle esnafı ve vatandaşlar da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti.