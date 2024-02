Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ev ziyaretleri kapsamında Yeşiltepe Mahallesi\'nde konuk oldu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ev ziyaretleri kapsamında Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Pullukçu ailesine konuk oldu.

Başkan Ataç, vatandaşlara evlerinde konuk olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Murat Pullukçu'nun ailesi ve komşularıyla bir araya gelen Ataç, ailenin ve komşuların istek ve şikayetlerini dinledi.

Başkan Ataç, "Hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Hep dile getirdiğimiz gibi Tepebaşı her geçen gün büyüyen, mutlu ve güçlü bir aile. Tepebaşı ailesi ilişkilerini öncelikle samimiyet ve güven üzerine kuruyor. Bu sebeple dostluklarımız her zaman güçlü oluyor. Bu birlikteliğimiz, dostluğumuz hep devam edecek" diye konuştu.

Ziyarette, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz de yer aldı.