Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İnönü ilçesini ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte İnönü ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ataç, "İnönü ilçesinin ismi artık CHP ile anılmalı. Sizlerin de desteğiyle İnönü'yü hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
Başkan Ataç ile CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İnönü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. İnönü ilçe ziyaretine CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. İlçe Başkanı Halil Dündar ve yönetimiyle de bir araya gelen Ataç ve Ünlüce, seçim çalışmaları hakkında bilgi alarak, partililere çalışmalarında başarılar diledi.
İlçe ziyaretinin ardından Ataç, Ünlüce ve CHP İnönü Belediyesi Başkan Adayı Balkan Aktaş, ilçe halkına hizmet sunan esnafı ziyaret ederek bol kazançlar diledi. İnönü pazarına da uğrayan heyet, vatandaş ve pazar esnafıyla sohbet etti.
İnönü ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile de buluşan Ataç ve Ünlüce, burada muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Muhtarların vatandaş ve belediye başkanları arasında köprü görevi gördüğünü belirten Başkan Ataç, muhtar adaylarına da başarılar dileyerek, "Ben burada Balkan Aktaş kardeşimize destek istemek için geldim. İnönü ilçesinin ismi artık CHP ile anılmalı. İnönü'nün bu durumda olması beni mutsuz ediyor. Sizlerin de desteğiyle İnönü'yü hak ettiği yere getireceğiz" dedi.
Ünlüce de "Her zaman ilçelerimize eşit hizmet götürmeye çalıştık. Yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. Muhtarlarımızın da sorunlarını çok iyi biliyoruz. Teveccüh gösterirseniz sorunları çözmek için çalışmalarımız sürecek. Ben aday olan muhtarlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.
Ataç, Ünlüce ve İnönü Belediyesi Başkan Adayı Aktaş, son olarak Oklubalı Mahallesi'nde ikamet eden Muharrem ve Havva Şimşek'in evine konuk oldu. Burada aile bireyleri ve mahalle sakinleri ile sohbet eden heyet, talep ve istekleri dinledi.
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