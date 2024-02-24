Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği\'ni ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cevdet Kılıç'ı ve dernek üyelerini ziyaret etti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temaslarını sürdürüyor.
Başkan Ataç, Karadenizliler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Cevdet Kılıç ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette TBMM 15. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili Murat Kahyaoğlu ve meclis üyesi adayları da yer aldı. Buluşmada Kılıç, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verirken destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.
"İNSAN İLİŞKİLERİ SON DERECE ÖNEMLİ"
Başkan Ataç, "Bu seçimin en iyi tarafı insanları bir araya getiriyor. Ben belediyede oturmayı değil alanda vatandaşlarla olmayı çok seviyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ayşe Ünlüce ile çalışmalarımız sürüyor. Hizmet etmek önemli ama insan ilişkileri son derece önemli. El sıkışınızdan sizin kim olduğunuzu anlıyorlar. Herkes önemsenmek ister. Demek ki ben o kadar sevdirmişim ki kendimi mahallelere gittiğimde sıkıntılarını kavga etmeden konuşuyoruz. Mahallelerde insanların yaşantıları çok değerli. Onlar da kent parçası olarak mahallelerine iyi hizmet yapılmasını istiyorlar. Çamlıca'da, Şirintepe'de, Sazova'da, Esentepe'de güzel işler yaptım. Büyük projelerimizi de genellikle o bölgelere yaptık. Ben şimdi sizlerin istek ve taleplerinizi dinleyeceğim" dedi.
"AHMET ATAÇ'IN DURUŞUNDA ŞEFKAT VAR"
Kahyaoğlu ise "Sayın Ahmet Ataç çok halkçı, halk ile birlikte siyaset yapan çok ender insanlardan biridir. Ahmet Ataç insanlara çok sevgi ile yaklaşır, hep kucaklaşır. Duruşunda sevgi vardır, birliktelik vardır, şefkat vardır ve insan sevgisi vardır. Halk ile birlikte olan siyaseti çok dışarıda tutan, halkı memnun etmeyi amaç olarak bilen ve o şekilde çalışan bir siyasetçidir. Ben eski milletvekiliyim. Tepebaşı'ndan genel seçim sonuçlarına bakıyorum, biz çok az oy alıyoruz. 60-70 bin oy alıyoruz. Ama Ahmet Ataç, 110 bin 120 bin oy alıyor. İşte Ahmet Ataç'ın sevgisi, hizmeti. Halkçı belediyeciliğin mimarı kendisi. Benim kanaatim Ahmet Atça siyaset yapmadan sosyal demokrat siyaset yapmanın okulunu açsa çok yararlı olur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Ataç, dernek üyelerinin istek ve taleplerini dinledi.
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