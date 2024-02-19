Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde Ev Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde Ev Ziyaretleri Yaptı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi\'nde Ev Ziyaretleri Yaptı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde ikamet eden Erenler ve Ekiz ailelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ataç, öneri ve talepleri dinledi.

19.02.2024 13:50  Güncelleme: 13:53
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ev ziyaretleri kapsamında Muttalip Mahallesi'nde ikamet eden Erenler ve Ekiz ailelerine konuk oldu.

Vatandaşların evlerine konuk olmayı sürdüren Başkan Ataç, Muttalip Mahallesi'nde ikamet eden Halime ve Mahmut Erenler ile Meryem ve İsmail Ekiz aileleri ve komşularıyla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ataç, öneri ve talepleri de dinledi.

Ataç, "Vatandaşlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızla aramızdaki samimi ve sıcak ilişki sayesinde bu güzel Tepebaşımızı el birliğiyle yarattık. Her geçen gün büyüyen, mutlu ve güçlü Tepebaşı ailemizle, bundan sonra da çok güzel başarılara imza atacağız. Bu birlikteliğimizin ve dostluğumuzun hep devam etmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde Ev Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Mahallesi'nde Ev Ziyaretleri Yaptı - Son Dakika
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