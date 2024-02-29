Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç, CHP Sivrihisar İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP'nin Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci ile birlikte ilçedeki pazar esnafını ziyaret ederek, bol kazanç diledi. Pazar ziyareti sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Ataç, istek ve önerileri dinledi.

Ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Tepebaşı'mızın yanı sıra Eskişehir'imizin diğer ilçelerinde de esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Halkımızla iç içe olmak onlarla doğrudan temas etmek bana büyük mutluluk veriyor. Bugün de baba ocağım Sivrihisar ilçesini ziyaret ettik. Hoş karşılamalarından ve misafirperverliklerinden ötürü bütün Sivrihisarlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Sivrihisarlılarla bol bol sohbet ettik, isteklerini dinledik. Belediye Başkan Adayı'mız Habil Dökmeci, enerjisiyle, projeleriyle, heyecanıyla Sivrihisar'ı CHP belediyeciliğiyle, sosyal demokrat belediyecilikle tanıştıracak. Bizler de 20 yıllık deneyimimiz ve tecrübemizle kendisinin yanındayız."

Esnaf ziyaretinin ardından Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Dökmeci'nin Seçim İletişim Merkezi'ni ziyaret eden Ataç, burada yapılan seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.