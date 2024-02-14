Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Sakintepe ve Kozkayı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kozkayı ve Sakintepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç ve EBB Adayı Ayşe Ünlüce, Kozkayı ve Sakintepe mahallelerini ziyaret etti. Ataç ve Ünlüce, mahalle ziyaretlerinde çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Ataç ve Ünlüce'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Kangal, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Buluşmada vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de yıllardır belediyecilik var. Ama bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nde kadın aday olmamıştı. Bu ilk adaylık Ayşe Ünlüce'ye nasip oldu. Bizim dileğimiz 3 belediye Başkanını da kazandırmak. Çünkü Eskişehir'de ve mahallelerde var olan imkanları, konforu, birlikteliği bozmadan 3 adaya destek vermenizi isteyeceğim. Önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerin devamını sağlayacağız. Merak etmeyin biz yine sizlerin yanında olacağız. Çünkü biz halkımızı, Eskişehir'imizi seviyoruz."

EBB Adayı Ünlüce de şunları söyledi:

"Ahmet Başkanımızla bir süredir seçimle ilgili özellikle Tepebaşı'na bağlı olan mahalleleri geziyoruz. Gerçekten Ahmet Başkan'ın sizler tarafından ne kadar sevildiğini, ne kadar gönüllere dokunduğunu görüyorum. Umarım ben de Ahmet Başkan gibi bir başkan olurum. Ahmet Başkan'dan da Yılmaz Hoca'dan da çok şey öğrendik. Odunpazarı Belediye Başkanımız ve Tepebaşı Belediye Başkanımız ilçelerinde çok güzel çalıştıkları için biz de 12 kırsal ilçeye yoğunlaştık. Neredeyse altyapıları, kanalizasyonları yoktu. 10 yılda tamamladık. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir olarak Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerimize daha çok yatırım yapma şansımız olacak. Buralara daha çok hizmet getireceğiz. Tepebaşı'nda zaten Ahmet Ataç Başkanımızı seçeceğinizden hiç şüphem yok. Bana da teveccüh gösterirseniz Ahmet Başkan'la beraber Büyükşehir'de çalışmak isterim."