Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Sakintepe ve Kozkayı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Kozkayı ve Sakintepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Ataç ve EBB Adayı Ayşe Ünlüce, Kozkayı ve Sakintepe mahallelerini ziyaret etti. Ataç ve Ünlüce, mahalle ziyaretlerinde çok sayıda vatandaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Ataç ve Ünlüce'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Kangal, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Buluşmada vatandaşlara seslenen Başkan Ataç, şunları kaydetti:
"Eskişehir'de yıllardır belediyecilik var. Ama bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi'nde kadın aday olmamıştı. Bu ilk adaylık Ayşe Ünlüce'ye nasip oldu. Bizim dileğimiz 3 belediye Başkanını da kazandırmak. Çünkü Eskişehir'de ve mahallelerde var olan imkanları, konforu, birlikteliği bozmadan 3 adaya destek vermenizi isteyeceğim. Önümüzdeki 5 yılda da hizmetlerin devamını sağlayacağız. Merak etmeyin biz yine sizlerin yanında olacağız. Çünkü biz halkımızı, Eskişehir'imizi seviyoruz."
EBB Adayı Ünlüce de şunları söyledi:
"Ahmet Başkanımızla bir süredir seçimle ilgili özellikle Tepebaşı'na bağlı olan mahalleleri geziyoruz. Gerçekten Ahmet Başkan'ın sizler tarafından ne kadar sevildiğini, ne kadar gönüllere dokunduğunu görüyorum. Umarım ben de Ahmet Başkan gibi bir başkan olurum. Ahmet Başkan'dan da Yılmaz Hoca'dan da çok şey öğrendik. Odunpazarı Belediye Başkanımız ve Tepebaşı Belediye Başkanımız ilçelerinde çok güzel çalıştıkları için biz de 12 kırsal ilçeye yoğunlaştık. Neredeyse altyapıları, kanalizasyonları yoktu. 10 yılda tamamladık. Önümüzdeki dönemde Büyükşehir olarak Tepebaşı ve Odunpazarı bölgelerimize daha çok yatırım yapma şansımız olacak. Buralara daha çok hizmet getireceğiz. Tepebaşı'nda zaten Ahmet Ataç Başkanımızı seçeceğinizden hiç şüphem yok. Bana da teveccüh gösterirseniz Ahmet Başkan'la beraber Büyükşehir'de çalışmak isterim."
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Sakintepe ve Kozkayı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken geçtiğimiz yıllarda İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?