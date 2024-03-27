Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi\'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Yeşiltepe Mahallesi sakinlerinin imar ile ilgil isteklerini yerine getireceklerini belirten Başkan Ataç, "Vatandaşlarımızı mağdur etmeden imar düzenlemesini yapıyoruz. Mevcut imar hakları korunarak, yerinde dönüşüm planlanıyor" dedi.

Kent esnafı ile buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Yeşiltepe Mahallesi esnafını ziyaret ederek, hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar diledi. Esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Ataç, vatandaşlar ile sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ataç, şunları söyledi:

"Bizler her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Yeşiltepe Mahallesi'nde de vatandaşın imar ile ilgili isteklerinin de farkındayız. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'mız Ayşe Ünlüce ile Yeşiltepe Mahallesi'nin bu haklı isteği üzerine de konuştuk ve anlaştık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden imar düzenlemesini yapıyoruz. Mevcut imar hakları korunarak, yerinde dönüşüm planlanıyor. Önümüzdeki günlerde detaylıca duyuracağız."