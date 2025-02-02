Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Çukurhisar Spor Kulübü Yönetimi ile Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çukurhisar Spor Kulübü Başkanı Menderes Kopal ile bir araya geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri ile temasları sürüyor.

Başkan Ataç son olarak Çukurhisar Spor Kulübü Başkanı Menderes Kopal ve yönetimini makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Kopal ziyarette, kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi. Kopal ayrıca Başkan Ataç'a desteklerinden ötürü de teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da, sporun ve sporcuların her zaman yanında olduğunu belirterek Kopal ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR