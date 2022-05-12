Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Eskişehirspor'un Efsane İsimleri İle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği üyesi Efsane Eskişehirsporlu futbolcular ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirsporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği dayanışma toplantısına katıldı.

Dernek Başkanlığı'nı da sürdüren Ataç, etkinlikte Eskişehirspor'un emektarları ile sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Buluşmada futbolcular adına söz alan Hüdai Doğu, "Bugün aramızda olmayan çok arkadaşımız var, hepsini rahmetle anıyoruz. Bu sevgi, hoşgörü, birliktelik ve dayanışmamızı hiçbir zaman kaybetmeyelim. 2 yıl aradan sonra pandeminin hafiflediği bu dönemde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Başkanımız Ahmet Ataç'ın bize yaptığı çok büyük katkılar ve emeklere, dernek adına teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Başkan Ataç ise konuşmasında birlikteliğin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Böyle bir güzellik, böyle bir birliktelik Türkiye'de çok az kulübe nasip olur. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Profesyonel futbol günümüzde paraya dayalı bir hal aldı. Efsane Eskişehirspor ise gerçekten bir okul gibiydi. Sizlerin kıymeti zamanında daha iyi bilinseydi, Eskişehirspor'un da durumu bu noktada olmazdı. Sağlık içinde olduktan sonra her yaş güzel, yeter ki sağlıklı olalım. Bugün burada 60 kişi bir aradayız ve çok önemli bir mesaj veriyoruz; biz hala dimdik ayaktayız. Trabzonspor'un şampiyonluğu ile İstanbul diktası ilk kez yıkıldı yorumları yapıldı. Bizim kulübümüz bu ülkede arkasına cumhurbaşkanı falan alarak değil, alın teri ile büyük başarılar elde etti. Ben hep söylerim, iyi ki bu dostluğa destek verdim ve sizleri bir araya getirdim. Ben sizleri tanıdığımda belediye başkanı değildim, aranızda da sadece Ahmet Ataç olarak bulunuyorum. Kentimizin en önemli değerlerinden Eskişehirspor'umuzun efsanelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.