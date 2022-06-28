Başkan Ataç, son olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinin ilk kadın Belediye Başkanı olan Elif Köse'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve başkan yardımcıları yer aldı. Ziyaret sırasında Başkan Ataç ve Köse, ilçelerinde hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Safranbolu Belediyesi'ne Ziyaret - Son Dakika

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