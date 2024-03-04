Tepebaşı Belediye Başkanı \'İklim Dostu Kentler İstiyoruz\' İmza Kampanyasını İmzaladı

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' imza kampanyasını imzalayarak, 2050'de sıfır emisyona ulaşma sözü verdi.

Genç iklim aktivistleri tarafından iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Türkiye'de 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' başlığı ile change.org adresinde imza kampanyası başlatıldı. Genç iklim aktivistleri Baran Örnek ve Nil Ormanlı, Tepebaşı iklim sözcüleri ile birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek kampanyayı imzalattı.

"Herkes elinden gelen önlemi alsın"

İklim kriziyle mücadele konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan buluşmada Ataç, gençlere Tepebaşı Belediyesi'nin bu alanda hayata geçirdiği projeleri anlattı. Başkan Ataç, "Bu iklim krizi Tepebaşı Belediyemizin 2010'dan beri takip ettiği bir konu. Çünkü dünyada bugün en büyük tehlikelerden biri bu iklim krizi. Bunu bir anda değiştirmek kolay iş değil ama bazı önlemleri de almamız gerekiyor. Ben iklim dostu kentler için ilk imzamı zaten 2010 yılında atmıştım. Buradan bütün Eskişehir halkına ve Türkiye'ye seslenmek isterim. Bu işin şakası yok. Herkes bu konuda elinden gelen önlemlerini alsın ve destek versin ki daha yaşanılabilir Türkiye'de birlikte ömrümüzü geçirelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ayrıca, Tepebaşı Belediyesi olarak Başkanlar Sözleşmesi Covenant of Mayors kapsamında 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını yüzde 40 azaltma hedefinin, 2050 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünün olduğunu hatırlattı. Başkan Ataç, konuşmasının ardından 'İklim Dostu Kentler İstiyoruz' pankartını imzaladı.

İklim aktivistleri Örnek ve Ormanlı, Başkan Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR