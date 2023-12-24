Tepebaşı Belediyesi Belde Evlerinde Kağıt Takı Kursu Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi Belde Evlerinde düzenlenen kağıt takı kursuna katılan kadınlar, kendi takılarını kağıttan yaparak hem ev ekonomilerine hem de atık kağıtları değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyorlar.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Belde Evleri'nde düzenlenen kağıt takı kursu Eskişehirli kadınların ilgisi ile sürüyor. Sıraevler Belde Evi'nde düzenlenen kursa katılan kadınlar, kağıtlardan çeşitli takı ve aksesuar yapımını öğreniyor. Farklı tekniklerle kağıttan köyle, küle, bileklik, takı kutusu gibi aksesuarlar yapıyor. Kağıt takı kursuna katılan kadınlar farklı teknikleri öğrenmenin yanında hem ev ekonomilerine hem de atık kağıtları değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Kadınlar, düzenlenen kurslardan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletiyor.

"Bizim için çok faydalı oluyor"

Kursiyerlerden Hayriye Kullar, "Tepebaşı Belediyesi'nin açmış olduğu kurslardan çok memnunuz. Her gün buraya geliyoruz. Bütün kurslara da katılmaya çalışıyorum. Çok güzel şeyler yaptık. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Bir diğer kursiyer Hülya Ede, "Kurslarımızdan çok memnunuz. İstiyoruz ki bu kağıt takı kursu bütün gün olsun. Yarım gün bize yetmiyor" diye konuştu.

Berrin Özdilek, "Çok memnunum. Çok güzel zaman geçiriyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel faaliyetler yapılıyor ve biz de boş zamanlarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Belde Evleri çok faydalı. Ev hanımları için, emekliler için, gençler için yani herkes için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sema Demirbozan isimli kursiyer ise, "Yeni emekli oldum ve Belde Evleri sayesinde emekliliğe çabuk alıştım. Belde Evlerindeki hocalarımızdan da çok memnunuz. Açılan kurslara katılmaya çalışıyoruz ve çok güzel bir gün geçiriyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR