Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi Aday Adaylarına Projeler Anlatıldı

Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi aday adayları için düzenlenen toplantıda belediye tarafından hayata geçirilen proje ve çalışmalar aktarıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis üyesi aday adayları bir araya geldi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen toplantıda Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında yetkililer tarafından sunum gerçekleştirilerek aday adaylarına projeler hakkında bilgiler verildi. Toplantıdan dolayı memnuniyetlerini bildiren aday adayları da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR