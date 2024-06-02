Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi\'nden 480 kişi hizmet aldı

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Eskişehir'de 2023 yılının mayıs ayında hizmete başlayan Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nden bugüne kadar 480 kişi hizmet aldı.

Tepebaşı Belediyesi bölge halkına her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezde, haftada 80 kişiye danışmanlık hizmeti verebiliyor. Öte yandan 2023 yılının Mayıs ayında hizmete başlayan merkezden bugüne kadar 480 kişi yararlandı. Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden 2 buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor. - ESKİŞEHİR