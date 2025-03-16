Tepebaşı Belediyesi Eğitim Merkezinden Öğrencilere Destek - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Eğitim Merkezinden Öğrencilere Destek

Tepebaşı Belediyesi Eğitim Merkezinden Öğrencilere Destek

Tepebaşı Belediyesi'nin Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi, 2 bin 200 öğrencinin yararlandığı programlarla eğitimde destek sunmaya devam ediyor. Merkezdeki etkinlikler ve eğitimler sayesinde öğrenciler, ders notlarını yükselttiklerini ifade ediyor.

16.03.2025 17:07  Güncelleme: 17:14
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Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi eğitim programlarına devam ediyor. Merkezden yararlanan öğrenciler eğlenerek öğrendiklerini ve ders notlarının yükseldiğini belirterek eğitimlerine destek verdiği için Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve merkezler ile çocukların gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunan Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi de 9 sınıf, 3 etüt salonu ve 1 tane de çok amaçlı salonu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. 2023 Mart ayında açılan merkezden bugüne kadar 2 bin 200 öğrenci faydalanırken güz dönemi kursları 600 öğrenci ile devam ediyor.

Merkezde, matematik, fen bilimleri, ingilizce, türkçe, sosyal bilgiler ve rehberlik gibi alanlarda öğrencilere verilen eğitimlerin yanında LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için de destek programı gerçekleştiriliyor. Merkezden memnun olduklarını ifade eden öğrenciler eğitime verilen destekten dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor.

"Okuldaki derslerime katkısı oluyor"

Merkezden faydalanan Beril Yüksel, "Burada etkinlik yapıyoruz, ders yapıyoruz. Yeterince eğleniyoruz. Okuldaki derslerime de katkısı oluyor. Okulda anlayamadığım konuları burada anlıyorum. Bu eğitimleri sağladığı için Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Zeynep Yade Eser, "Hem eğleniyoruz hem eğleniyoruz. Çok iyi bir yer. Burada bütün dersleri görüyoruz. Okuldaki derslerime de çok katkı sağlıyor. Bundan dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Artık yüksek not alıyorum"

Ömer Bol, "Öğretmenlerimiz bize konuları anlatıyor. Mesela ben başka konudaysam ilerideki konuları daha iyi anlıyorum. Okula çok faydası oluyor. Fen Bilimleri derslerinde biraz kötüydüm. Ama şimdi sınavlardan yüksek not alıyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Berat Gürol, "Burada matematik dersinden biraz düşük alıyordum. Artık yüksek not alıyorum. Türkçe dersinden sıkılıyordum, artık hiç sıkılmıyorum. Burası güzel, eğleniyoruz. İyiyiz burada Ahmet Ataç Başkanımıza da bize katkı sağladığı için teşekkür ediyorum. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Bence gelmelisiniz" dedi.

"Burada çok eğleniyoruz"

İlayda Şenyüz, "Türkçe derslerinde kötüydüm. Ama şu an iyiyim. Burada çok eğleniyoruz. Derslerime katkı sağladığı için Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Elif Uyar, "Matematik dersinden hep kötü not alıyordum. Şimdi daha iyiyim. Burası çok iyi. Ahmet Ataç Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

"Başkan Ataç: Aydınlık bir gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise merkeze ilişkin değerlendirmesinde, "Eğitim, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli faktördür. Çocuklarımız yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve öğretmenleri olacaklar. Bu nedenle onlara sunacağımız kaliteli bir eğitim, sadece çocuklarımızın değil, tüm toplumun kalkınması için büyük bir yer tutuyor. Onlara eşit fırsatlar sunmak, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak demektir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi de çok sevildi ve ilgi gördü. Tamamen ücretsiz olarak sağladığımız kaliteli eğitimlerden hem çocuklarımız hem de anne ve babalar çok memnun. Merkezimizden yararlanan öğrencilerimizin sayısı 2 bin 200'e ulaştı ve güz dönemi de 600 çocuğumuz ile devam ediyor. Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Eğitim Merkezinden Öğrencilere Destek - Son Dakika

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