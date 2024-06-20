Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden 456 Bin Gence Eğitim Desteği - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden 456 Bin Gence Eğitim Desteği

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden bugüne kadar eğitim alan gençlerin sayısı 456 bin 222'ye ulaştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da gençlere verilen katkının devam edeceğini belirterek, 'Gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onlar için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz' dedi.

20.06.2024 12:56
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden bugüne kadar eğitim alan gençlerin sayısı 456 bin 222'ye ulaştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da gençlere verilen katkının devam edeceğini belirterek, "Gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onlar için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi sağladığı imkanlar ile kentteki genç nüfusun vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Temmuz 2011'de ilki açılan Gençlik Merkezlerinde düzenlenen sosyal etkinliklerin yanı sıra çok sayıda branşta gerçekleştirilen ücretsiz eğitim çalışmaları ile daha fazla gence katkı sağlanıyor. Çok sayıda seçenek barındıran eğitimler arasında gitardan tangoya, tiyatrodan Japonca'ya, mobil fotoğrafçılıktan blockhain grafik okumaya kadar branşlar yer alıyor. Düzenlenen ücretsiz eğitimlere gençlerin katılımı da üst düzeyde oluyor. Açıldığı günden 2024 yılının ilk 6 ayına kadar Gençlik Merkezleri'nden eğitim alan, salon kullanan ve etkinliklere katılan katılımcı sayısı 456 bin 222 oldu. 2024 yılının bahar döneminde açılan eğitimlere bin 400 öğrenci, 2024 güz döneminde açılan eğitimlere ise bin 200 öğrenci kayıt yaptırdı.

Kültürel etkinliklere katılıyorlar

Gençler, Gençlik Merkezleri'nde psikolojik destek de alabiliyor. Ders çalışmak için kütüphane ve çalışma salonlarından ücretsiz faydalanabiliyor. İnternete ve bilgisayara ihtiyaç duyduklarında bilgisayar laboratuvarlarını kullanabilirken, Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere de katılabiliyor.

Ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları

Gençlerin eğitimlerini her alanda destekleyen Gençlik Merkezleri, üniversite sınavına girecek gençler için de eğitimler düzenliyor. Üniversite adayı gençler için Türkçe, edebiyat, matematik ve geometri gibi dersler, ücretsiz olarak sunuluyor.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, "Gençlerimizin ülke geleceğimiz açısından çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onların kendilerini geliştirmesi, ülkemiz için son derece değerli. Buradan yola çıkarak, gençlerimize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Gençlik Merkezlerimizden yılda yaklaşık 40 bin gencimiz yararlanıyor, merkezlerimiz adeta dolup taşıyor. Gençlerimizin eğitime, bilime, kişisel gelişime gösterdiği ilgi, benim için büyük bir mutluluk kaynağı. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden 456 Bin Gence Eğitim Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nden 456 Bin Gence Eğitim Desteği - Son Dakika
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