Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi Kadınlar Korosu Konser Verdi

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Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi Kadınlar Korosu, "Aşka Gülen Nağmeler" isimli konserle Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Tepebaşı Belediyesi Güllerin Sesi Kadınlar Korosu'nun "Aşka Gülen Nağmeler" adlı ikinci konseri İdil Çeliker'in şefliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konserde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, güzel bir Türk Sanat müziği gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir topluluk var. Çocuklarla başladık bugüne kadar birçok orkestra ve koro ile bugünlere kadar geldik. İdil Çeliker ile bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben önce saz arkadaşlarımızı selamlıyorum, elinize sağlık. Bu seçim sürecinde güzel şeyler yaşayacağız inşallah. 31 Mart'ta da tekrar baharı getireceğiz" dedi.

Koro Şefi Çeliker de "2011'den beri Tepebaşı Belediyesi'nde Ahmet Başkan ile çalışıyorum gerçekten sanata, kadına, çocukların ve gençlerin yetişmesinde inanılmaz destek ve emekleri olan başkanımıza gönülden sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ataç da koroya katılarak bestesi İdil Çeliker'e ait olan 'Hayat Bir Başkadır Tepebaşı'nda' isimli parçayı seslendirdi. Konser, alkışlar eşliğinde sona erdi.