Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı Devam Ediyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar, izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor. Program kapsamında çocuklara doğa, çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılanıyor.

01.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:33
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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar, izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı kapsamında, çocuklara doğa, çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği programda, izcilik eğitimi de veriliyor. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimde mart ve nisan ayı çalışmaları verimli bir şekilde geçti. Programa katılan çocuklar izcilik faaliyetleri, oyunlar, marşlar ile çalışmaları keyifli bir şekilde sürdürürken, aynı zamanda çevre ile ilgili de önemli çalışmalarda yer aldı.

Program ile birlikte geri dönüşümü öğrenen çocuklar, mart ayında atık kağıtlardan yeni kağıt yapımını yerinde görmek ve süreci yaparak, yaşayarak öğrenmek için Tepebaşı Belediyesi Atık Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni ziyaret eden izciler, kendi kağıtlarını yaptılar ve sanatçıların dönüştürülmüş kağıtlar üzerinde çalışmalarının yer aldığı 'Geri Dönüşüm Oluşum' sergisini gezdi. 22 Mart Dünya Su Gününde suyun önemi, su ayak izi, su tasarrufu konularının ele alındığı sunumlar, videolar ve oyunlar ile izcilere suyun hayatımızdaki önemi anlatılırken, konuyla ilgili velilere de ulaştırılması için kitapçıklar dağıtıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ise Tepebaşı Belediyesi'nin çocuk şenliğine katılan izciler hem eğlendi hem de öğrendiklerini pekiştirdi. Program hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 (222) 211 40 00/ 3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabildiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı Devam Ediyor - Son Dakika

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