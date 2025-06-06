Tepebaşı Belediyesi Kurban Kesim Alanında Sorunsuz Hizmet

Tepebaşı Belediyesi'nin özenle hazırladığı kurban kesim alanında, Eskişehirli vatandaşlar kurban ibadetlerini sorunsuz olarak yerine getirdi. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'ne bağış yapan vatandaşların kurbanlıkları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kesildi.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kent halkı için hazırladığı kurban kesim alanı ile vatandaşlara sorunsuz bir bayram ortamı sundu. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, belediye ekipleri tarafından düzenlenerek kurban kesimi için hazır hale getirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren küçükbaş kurbanlıkları ile kesim alanına vatandaşlar, ücretsiz kesim hizmetinden faydalandı.

Hayvanlarını belediye personeline teslim eden vatandaşlar, hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getirdi. Kent sakinleri, etlerini torbalar ile teslim alırken, sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından vatandaşlara, kesim işlemleri gerçekleştirilirken sıcak çorba, çay ve kahve ikramında da bulunuldu. - ESKİŞEHİR