Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi, 14 Bin Öğrenciye Hizmet Verdi

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Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, açıldığı günden bugüne kadar 14 bin öğrenciyi eğlenceli matematik öğrenme metotlarıyla buluşturdu.

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor. Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Açıldığı 2018 yılından bugüne kadar 14 bin 14 kişinin yararlandığı Matematik Evi'nde 2024 yılında ise 4 bin 240 kişi faydalandı. Merkezde bahar dönemi kursları da 380 kişinin katılımıyla devam ediyor. Matematik Evi'nde dersler origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile sürdürülüyor. Ayrıca zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen dersler yoğun katılımla devam ediyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri başta olmak üzere, yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz biçimde hizmet veren Matematik Evi, Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veriyor. - ESKİŞEHİR