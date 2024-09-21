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Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi'nde güz dönemi kursları başlıyor. 8 yaş ve üzeri öğrenciler için ücretsiz olarak düzenlenen kurs kayıtları, 24 Eylül Salı günü online olarak yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını Eskişehirlilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcılara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Zor bir ders olarak bilinen matematik, merkezde uygulanan teknikler ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul 2'nci sınıftan itibaren her yaştan bireyin faydalanabildiği merkezde, kurslar ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Güz dönemi için kayıtlar 24 Eylül'de başlıyor

Merkezde gerçekleştirilecek güz dönemi eğitimleri kapsamında eğlenceli matematik, donguri (resim çizerek matematik), materyaller ile matematik, ispatlarla matematik ve origami ile matematik 8 yaş ve üzeri öğrenciler ile buluşacak. Eğitimlere kayıt olmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod veya https://tinyurl.com/matematikevi linki üzerinden ulaşabilecek. Matematik Evi'nde 24 Eylül Salı günü başlayacak online kayıtların ardından eğitimlerin başlangıç tarihi ise 30 Eylül Pazartesi olarak belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak Bahadırkent Sitesi No: 10/1 adresindeki Matematik Evi hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR